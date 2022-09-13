Португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пригласили в футбольный клуб в Саудовскую Аравию, но спортсмен отклонил предложение.
Таким образом футболист потерял возможность стать самым высокооплачиваемым в мире, так как по условиям контракта он мог получать €240 млн в год, сообщает британское издание Mirror.
Тем временем источники сообщают, что Роналду не раз высказывал недовольство количеством предоставляемого ему игрового времени. Нападающий не желает сидеть на скамейке запасных, а потому с большой вероятностью покинет "МЮ" до окончания нынешнего сезона.
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