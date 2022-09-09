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МОК признал: международным спортом рулят политики

Спорт

В ходе пресс-конференции по итогам заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) директор по коммуникациям Марк Адамс фактически признал, что решения, принимаемые организацией, продиктованы политикой, а не спортивными принципами.

МОК признал: международным спортом рулят политики

"Исполком МОК постоянно мониторит ситуацию на Украине. Комитет принял защитные меры, и они остаются в силе:

  • на международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов;
  • международные федерации не должны проводить соревнований в России, —

— сказал спортивный чиновник, добавив: — Защитные меры были приняты из-за того, что правительства отдельных стран стали вмешиваться в зону ответственности спортивных федераций, поставив тем самым под угрозу цельность спортивных соревнований. Чтобы предотвратить политизацию турниров, мы вынуждены были, ради сохранения своей гуманитарной миссии по объединению спортивного мира, рекомендовать неучастие спортсменов по национальному признаку".

То есть, МОК, устами Адамса признал:

политики несмотря на то, что это запрещено правилами организации, вовсю вмешиваются в спорт.

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Автор: Ольга Лебедева
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