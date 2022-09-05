Масштабный трейловый фестиваль Rosa Wild Trail пройдет на "Роза Хутор"

10-11 сентября на курорте "Роза Хутор" пройдет трейловый фестиваль Rosa Wild Trail. Его участникам предстоит испытать себя на девяти разных дистанциях для любого уровня подготовки. От 10-километрового забега с набором высоты 770 метров до самого сложного в России трейла — 180 км., с набором 13 200 метров и длительностью 47 часов.

В программе фестиваля есть также вертикальный забег Rosa Vertical, участники которого поднимаются на максимальных оборотах в крутую гору, финишируя на высоте 2320 метров над уровнем моря на Роза Пик. Юным трейлраннерам, чей возраст не превышает 14 лет, предназначается веселый детский забег без фиксации времени и победителей. Каждый участник забегов — как взрослых так и детского — получит целый пакет подарков от партнеров и памятную медаль на финише.

Все маршруты будут проходить по самым живописным горным ландшафтам, по территориям курортов "Роза Хутор", "Газпром", Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику и Сочинскому Национальному парку.

С целью привлечения внимания к проблемам сохранения окружающей среды организаторы фестиваля совместно с Сочинским нацпарком проведут так называемый плоггинг — это гибрид бега и уборки. Бегуны возьмут с собой на пробежку пакеты и в ходе дистанции будут собирать встречающийся мусор. В этот раз порядок планируется наводить на горе, на которой стоит крепость Ачипсе. Экологической повестке будут также посвящены выступления некоторых спикеров в лектории трейлового фестиваля, который откроется в горном клубе "Спорт-Марафон". Желающие смогут также послушать лекции от профессионалов по вопросам подготовки к сложным трейлам, особенностям питания, узнать историю Кавказского биосферного заповедника и многое другое.

В программу фестиваля Rosa Wild Trail также входит креативный квест, участники которого отправятся в путешествие по курорту "Роза Хутор" с поиском контрольных пунктов, где им будут предложены разные задания. После забегов трейлраннеры смогут расслабиться в неформальной атмосфере гитарного вечера или на занятиях йогой.

Для участия и более подробного знакомства с программой Rosa Wild Trail следует зайти на сайт мероприятия: wildtrail.ru/rwt