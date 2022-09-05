Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Нику Кирьосу и выбыл из US Open

Даниил Медведев уступил австралийцу Нику Кирьосу в четвёртом Круге Открытого чемпионата США по теннису с результатом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.

В настоящее время Медведев — первая ракетка мира и приехал в Соединенные Штаты как победитель турнира. Согласно рейтингу АТП, Кирьос находится на 25 строчке.

Следующим соперником австралийца станет ещё один россиянин, Карен Хачанов, также вышедший в четвертьфинал.