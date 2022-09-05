Даниил Медведев уступил австралийцу Нику Кирьосу в четвёртом Круге Открытого чемпионата США по теннису с результатом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.
В настоящее время Медведев — первая ракетка мира и приехал в Соединенные Штаты как победитель турнира. Согласно рейтингу АТП, Кирьос находится на 25 строчке.
Следующим соперником австралийца станет ещё один россиянин, Карен Хачанов, также вышедший в четвертьфинал.
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