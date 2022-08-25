Британский "Челси" хочет выкупить нападающего "Милана" Рафаэла Леау.
Согласно информации итальянскому клубу предлагают € 120 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.
При этом, аналитики считают, что это "сумасшедшая идея".
"Челси" никогда не тратил такую сумму на трансферном рынке, даже когда у руля клуба был Роман Абрамович", — пишет издание.
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