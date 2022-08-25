La Gazzetta dello Sport: "Челси" предлагает "Милану" € 120 млн за Рафаэла Леау

Британский "Челси" хочет выкупить нападающего "Милана" Рафаэла Леау.

Согласно информации итальянскому клубу предлагают € 120 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом, аналитики считают, что это "сумасшедшая идея".

"Челси" никогда не тратил такую сумму на трансферном рынке, даже когда у руля клуба был Роман Абрамович", — пишет издание.