Украинский боец MMA Аскар Можаров временно отстранён за провал теста на допинг

Украинского бойца ММА Аскара Можарова, провалившего тест на запрещённые вещества, временно отстранили от соревнований.

Такое решение приняли эксперты из Атлантической комиссии американского штата Невада. Как отмечает Sherdog, Можаров временно отстранён от соревнований до дисциплинарного слушания его дела, которое запланировано на сентябрь 2022 года.

Ранее спортсмена уволили из UFC после проигрыша в первом поединке под эгидой организации. Кроме того, Можаров неоднократно фальсифицировал показатели своих выступлений.