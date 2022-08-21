Украинский боксёр Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации. По итогу 12 раундов, судьи отдали победу украинцу.
Так, Усик защитил сразу несколько титулов:
Бой длился 12 раундов, по итогам которых, Усика признали чемпионом мира в супертяжёлом весе. Бой-реванш прошёл в городе Джидде Саудовской Аравии.
В сентябре прошлого года Усик в титульном бою победил Джошуа единогласным решением судей. На счету 35-летнего украинца 20 побед, 13 из них нокаутом, на профессиональном ринге.
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