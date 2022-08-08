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"Узнают, что русский — меняются в лице": регбист из России о жизни в Англии

Спорт

Российский регбист Валерий Морозов рассказал, как к нему относятся англичане. Морозов выступает за регбийный клуб "Вустер".

"Узнают, что русский — меняются в лице": регбист из России о жизни в Англии

Это третий клуб в английском Премьершипе, за который выступает Валерий Морозов. И, по его словам, у него ни разу не возникало проблем из-за национальности.

"Здесь строят команду. Им неважно, откуда ты приехал. Команда, наоборот, сплачивает", — отметил он в интервью телеканалу "Матч-ТВ".

Валерий Морозов рассказал, что в Вустере нет профессиональных команд из других видов спорта, команда по регби единственная.

"Бывает, с тренировки едешь, зайдешь в магазин в футболке клуба, люди интересуются. Ни разу не встретил такого, чтобы ко мне плохо относились. Люди же все понимают. Какое отношение ко мне может быть от англичан, если я профессиональный спортсмен? С чего ко мне должны относиться плохо?" — отметил спортсмен.

По словам Валерия Морозова, в Англии он ни разу не сталкивался с радикально настроенными людьми. Однако относительно России есть стереотипы, сказал регбист.

"Просто русских боятся. <…> Узнают, что ты русский, — и немножко меняется выражение лица. Разные стереотипы о России. Но ко мне отношение абсолютно нормальное, человеческое", — сказал Морозов.

Напомним, в апреле этого года организаторы теннисного турнира в Уимблдоне отстранили от участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Это на данный момент единственный крупный теннисный турнир, где произошло подобное. Из-за этого профессиональные теннисные ассоциации — ATP и WTA — лишили Уимблдон рейтинговых очков.

Стоит заметить, первоначально организаторы турнира заявляли, что запрет на участие российских и белорусских теннисистов на Уимблдоне будет действовать только во время турнира 2022 года. Однако позднее появилась информация, что запрет может быть распространён и на 2023 год.

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Автор: Антон Владимирович Куликов
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