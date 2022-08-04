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Чемпионка мира по фитнесу отправится в спортивный тур на "Роза Хутор"

Спорт

С 22 по 28 августа на курорте "Роза Хутор" пройдет первый централизованный фитнес-тур крупнейшей в России сети клубов, одного из лидеров отечественной фитнес-индустрии XFIT.

Чемпионка мира по фитнесу отправится в спортивный тур на "Роза Хутор"

В горах Сочи займутся фитнесом. За несколько дней занятий с профессиональными тренерами участники тура смогут улучшить показатели здоровья и выносливости.

"В связи с тем, что с набором высоты количество кислорода снижается, организму, адаптируясь к его дефициту, приходится перестраиваться. Это в свою очередь приводит тому, что все сердечно-сосудистая и дыхательные системы начинаю работать эффективнее, а человек становится здоровее. Нужно заметить, что эти изменения происходят и в состоянии покоя. Тренировки же в свою очередь усиливают данный эффект в разы. Именно поэтому большинство профессиональных спортсменов перед соревнованиями выезжают на тренировочные сборы в горах, после них результаты становятся гораздо лучше", — рассказал фитнес-директор сети XFIT Александр Тургенев.

Занятия будут проходить в первом и единственном России оборудованном зале кроссфит на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Для тренировок подготовлено все необходимое — механические кардио-тренажеры, свободные веса и мелкое оборудование. Одним из тренеров выступит преподаватель Федерального центра подготовки спортивного резерва при Министерстве спорта Российской Федерации, ведущий фитнес-программы на телеканале "Живи!", профессионал с 19-летним опытом тренерской деятельности — Илья Франк.

"Наши тренировки подойдут для любого возраста, пола и уровня подготовленности. Уникальная система не даст никому скучать, ни новичкам, ни подготовленным атлетам. Мы будем проводить физические тесты в соревновательном режиме, исходя из ваших результатов подбирать упражнения для улучшения физического состояния и форм тела", — пообещал эксперт-методист Илья Франк.

Компанию Илье составит чемпионка мира по фитнесу и бодибилдингу Анастасия Галимова. Она будет ориентироваться на менее подготовленных участников тура, преимущественно девушек, минимизируя использование отягощений, но при этом не снижая эффективность тренировок.

"Каждая тренировка занимает 50-60 минут в день, направлена на жиросжигание и повышение тонуса всего тела. Занятия предназначены для улучшения подвижности суставов, эластичности связок и мышц, раскрепощение позвоночника и получение чувства единения с собой и гармонии с миром", — рассказала тренер Анастасия Галимова.

Помимо тренировок участники тура смогут сполна насладиться широким выбором досуга и развлечений курорта "Роза Хутор". Желающие также могут выбрать варианты размещения. Забронировать фитнес-тур можно на сайте курорта.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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