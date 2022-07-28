Тренер киевского "Динамо" расстроился из-за кричалки в поддержку Путина: "Жаль"

Главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Мирча Луческу выразил сожаление, что болельщики на матче с турецким "Фенербахче" скандировали кричалку в поддержку президента России Владимира Путина.

По словам Луческу, у украинской команды был план на игру, но к такой ситуации они не готовились.

"Всё было в рамках нашего плана, всё сработало, и мы выиграли. Но мы не приняли во внимание болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Жаль", — цитирует слова Луческу турецкое издание Fanatik.

Кроме того, Луческу не приехал на пресс-конференцию после победного матча украинской команды с "Фенербахче".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в ходе ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в Турции, болельщики поднялись с трибун и начали скандировать: "Владимир Путин!". Несмотря на "деморализующие" кричалки, киевляне победили турков со счётом 2:1.