Турецкие фанаты затроллили украинцев на матче с киевским "Динамо"

В Турции фанаты на матче с киевским "Динамо" скандировали "Владимир Путин!"

В Турции фанаты местного футбольного клуба "Фенербахче" в матче с киевским "Динамо" показали, за кого на самом деле они болеют.

"Владимир Путин!" — скандировал стадион, приводя в бешенство игроков и боельщиков украинской команды.

Видео с кричалкой болельщиков "Фенербахче" уже появилось в Интернете. Пользователи пишут, что, скорее всего, турки хотели разозлить гостей из Незалежной, зная об их отношении к России, которая не дала националистам перебить жителей Донбасса.

Кстати, киевляне в рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов победили в дополнительное время — 2:1.

Напомним, что недавно Владимир Путин встречался с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Иране.

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