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"Торпедо" — "Сочи". Возвращение в РПЛ вышло комом

Спорт

Спустя 8 лет московское "Торпедо" вновь в высшем эшелоне российского футбола. В первом туре автозаводцам выпало играть с серебряным призёром прошлого чемпионата — командой "Сочи".

"Торпедо" — "Сочи". Возвращение в РПЛ вышло комом

Наш корреспондент Дмитрий Плотников побывал в подмосковных Химках, где москвичи летом сыграют домашние матчи.

Встреча началась довольно живо. Но если первые 15 минут преимуществом владели номинальные хозяева, а нападающий "Торпедо" Максим Турищев имел реальный шанс открыть счёт, то с двадцатой минуты игра постепенно начала перемещаться на половину поля москвичей.

Однако гостей хватило тоже на 15 минут, после чего игра пошла на встречных курсах. На выпад южан хозяева отвечали своей атакой.

И все же на 35 минуте прошлогодний серебряный призёр поддержал своё реноме и Ибрагим Цаллагов точным ударом открыл счёт. Не успели хозяева разыграть мяч и прийти в себя, как Владислав Сарвели удвоил результат.

Оставшееся время первого тайма более опытные сочинцы уверено контролировали ход встречи и на перерыв ушли с комфортным результатом 2:0.

В перерыве наставник чёрно-белых Александр Бородюк тремя заменами взбодрил команду, которая довольно уверенно начала второй тайм и на 50 минуте после опасный атаки игрок сочинцев Ваня Дркушич головой срезал мяч в собственные ворота.

На этой волне автозаводцы провели ещё несколько опасных атак и игра постепенно успокоилась. Однако гости, понимая, что преимущество в один гол довольно шаткое и, взвинтив темп, начали осаду ворот новичков высшего дивизиона. Высоко прессингуя, гости из города-курорта постоянно заставляли москвичей ошибаться на своей половине.

К 70 минуте стало ясно, что торпедовцы откровенно играют вторым номером. Вице-чемпионы превосходили хозяев и в скорости, и в технике. А на последней минуте южане забили третий мяч. Отличился Георгий Мелкадзе.

В оставшееся время команда "Сочи" спокойно контролировала ход игры и в первом туре российской Премьер-лиги взяла гостевые три очка.

На послематчевой пресс-конференции Александр Бородюк посетовал на травмы ведущих игроков и несыгранность новичков. Его коллега Александр Точилин был, разумеется, в более приподнятом настроении и отметил, что, несмотря на потери в составев межсезонье, лучшие игры"Сочи" еще впереди.

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Торпедо - Сочи. Возвращение в РПЛ вышло комом
Автор: Дмитрий Плотников
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