Обладательницей титула Большого шлема на Уимблдоне стала Елена Рыбакина. Россиянке пришлось пойти на хитрость, чтобы её допустили к участию в теннисном турнире.
Победительницей престижного спортивного соревнования стала москвичка Елена Рыбакина. Спортсменка сменила гражданство России на гражданство Казахстана, чтобы иметь возможность принять участие в теннисном турнире.
К такой "рокировке" прибегают многие спортсмены, не попавшие в национальную сборную, для того, чтобы бороться в своём виде спорта за международное первенство. Паспорт гражданки Казахстана помог Рыбакиной обойти запрет запрет на участие белорусов и россиян на Уимблдоне.
Уроженка Москвы сумела обойти соперницу и стала обладательницей чемпионского титула в женском одиночном разряде. Это для Рыбакиной первая победа подобного уровня.
Ранее сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович заступился за русских и белорусских спортсменов, которым запретили участвовать в Уимблдоне.
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С 29 по 30 июня в Мадриде проходил саммит Североатлантического альянса.