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Уроженка Москвы выиграла Уимблдон, несмотря на санкции против спортсменов РФ

Спорт

Обладательницей титула Большого шлема на Уимблдоне стала Елена Рыбакина. Россиянке пришлось пойти на хитрость, чтобы её допустили к участию в теннисном турнире.

Уроженка Москвы выиграла Уимблдон, несмотря на санкции против спортсменов РФ

Победительницей престижного спортивного соревнования стала москвичка Елена Рыбакина. Спортсменка сменила гражданство России на гражданство Казахстана, чтобы иметь возможность принять участие в теннисном турнире.

К такой "рокировке" прибегают многие спортсмены, не попавшие в национальную сборную, для того, чтобы бороться в своём виде спорта за международное первенство. Паспорт гражданки Казахстана помог Рыбакиной обойти запрет запрет на участие белорусов и россиян на Уимблдоне.

Уроженка Москвы сумела обойти соперницу и стала обладательницей чемпионского титула в женском одиночном разряде. Это для Рыбакиной первая победа подобного уровня. 

Ранее сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович заступился за русских и белорусских спортсменов, которым запретили участвовать в Уимблдоне.

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Автор: Елена Былкина
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