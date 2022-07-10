Уроженка Москвы выиграла Уимблдон, несмотря на санкции против спортсменов РФ

Обладательницей титула Большого шлема на Уимблдоне стала Елена Рыбакина. Россиянке пришлось пойти на хитрость, чтобы её допустили к участию в теннисном турнире.

Победительницей престижного спортивного соревнования стала москвичка Елена Рыбакина. Спортсменка сменила гражданство России на гражданство Казахстана, чтобы иметь возможность принять участие в теннисном турнире.

К такой "рокировке" прибегают многие спортсмены, не попавшие в национальную сборную, для того, чтобы бороться в своём виде спорта за международное первенство. Паспорт гражданки Казахстана помог Рыбакиной обойти запрет запрет на участие белорусов и россиян на Уимблдоне.

Уроженка Москвы сумела обойти соперницу и стала обладательницей чемпионского титула в женском одиночном разряде. Это для Рыбакиной первая победа подобного уровня.

Ранее сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович заступился за русских и белорусских спортсменов, которым запретили участвовать в Уимблдоне.