Министр спорта Украины заявил о бойкоте соревнований с участием россиян

Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, где участвуют РФ и Белоруссия.

Об этом заявил глава министерства молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

После совещания с руководством украинских спортивных федераций он заявил, что спортсмены Незалежной будут бойкотировать состязания, где намерены участвовать россияне и белорусы.

"В случае допуска спортсменов РФ и РБ к участию в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать соревнования", — сообщил министр.

Как это будует выглядеть, он не сказал. Ранее Международный олимпийский комитет хотел запретить российским чемпионам участвовать в различных соревнованиях.

Киев продолжит работу по вопросу отстранения спортсменов России и Белоруссии на международном уровне, подытожил Гутцайт.