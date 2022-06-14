Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, где участвуют РФ и Белоруссия.
Об этом заявил глава министерства молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
После совещания с руководством украинских спортивных федераций он заявил, что спортсмены Незалежной будут бойкотировать состязания, где намерены участвовать россияне и белорусы.
"В случае допуска спортсменов РФ и РБ к участию в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать соревнования", — сообщил министр.
Как это будует выглядеть, он не сказал. Ранее Международный олимпийский комитет хотел запретить российским чемпионам участвовать в различных соревнованиях.
Киев продолжит работу по вопросу отстранения спортсменов России и Белоруссии на международном уровне, подытожил Гутцайт.
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