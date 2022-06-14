"Абсолютно не волнует": Тарасова о бойкоте украинцами турниров с россиянами

Заслуженный тренер СССР по фигурном катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление из Киева о бойкоте украинцами соревнований, в которых будут принимать участие спортсмены из России и Белоруссии.

Заявил об этом во вторник министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт. По словам Татьяны Тарасовой, до украинских бойкотов российским спортсменам не должно быть никакого дела.

"Нам какое дело, что они там придумывают? Это их (украинцев) вопрос. Мы понимаем, что происходит? Понимаем. Мы будем участвовать? Будем. Нас абсолютно не волнует, будут они бойкотировать соревнования или нет. Они — не мы, а мы — не они. У нас свои понятия о духе и чести, о родине, о профессии, которой занимаешься столько лет подряд. Где будут нас принимать, мы будем там участвовать", — цитируют Тарасову РИА "Новости".

Накануне украинский дзюдоист Георгий Зантарая заявил, что откажется от всех титулов и от звания чемпиона мира, если российских спортсменов допустят до участие в турнире под эгидой Международной федерации дзюдо, который пройдёт в столице Монголии Улан-Баторе 24-24 июня.

Российские спортсмены могут принять участие в турнире под нейтральным флагом.

Зантарая сей факт не устроил, по его мнению, спорт "не может стоять в стороне от политических вопросов". В конце своего спича он и заявил о готовности отказаться от всех титулов.

Произвело ли это впечатление на Международную федерацию дзюдо, пока неясно, официальной реакции на сей счёт ещё не было.

Стоит отметить, что заявление о бойкоте можно будет проверить в скором времени. Ассоциация тенниса США заявила, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в US Open.