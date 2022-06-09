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На "Роза Хутор" пройдет снежный праздник – Hot Snow Battle

Спорт

12 июня любители горных лыж и сноуборда смогут вновь ненадолго вернуться в зиму. Курорт "Роза Хутор" предоставит им возможность сразиться на Hot Snow Battle и протестировать свое умение кататься и выполнять различные трюки в состязаниях по джиббингу (скольжение и передвижение по специально подготовленным фигурам из металла, дерева или пластика, или по элементам городской архитектуры). Для этого около ратуши, на главной площади курорта, возведут снежную гору.

На "Роза Хутор" пройдет снежный праздник – Hot Snow Battle

"Для создания фигур, на которой лыжники и сноубордисты будут демонстрировать трюки, понадобится привезти два КАМАЗа снега. Его доставят с верхней отметки курорта, с высоты 2320 метров над уровнем моря. Несмотря на то, что сезон катания в этом году завершился в конце апреля, многие уже соскучились по снежным склонам. Поэтому мы решили их порадовать, дав возможность покататься и летом", — рассказали организаторы Hot Snow Battle.

Принять участие в необычных состязаниях смогут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться, оформить страховку и иметь при себе горные лыжи или сноуборд. В целях безопасности вся площадка под снегом будет укрыта мягкими матами.

"Соревнования проходят в три этапа: квалификация, финал и отдельный конкурс на лучший трюк. Победители получат призы от курорта и партнеров мероприятия", — пообещали организаторы.

Помимо зимних стартов на площадке можно будет попробовать силы в необычном виде — слэклайне — хождению по стропе и почувствовать себя настоящим эквилибристом. Гостей праздника также ждут выступления кавер-группы и захватывающее велотриал-шоу. Открытие площадки праздника намечено на 13:30.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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