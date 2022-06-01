Рекорд в беге установил 95-летний красноярец

В Красноярске 95-летний Александр Веретнов принял участие в первенстве по лёгкой атлетике среди ветеранов. Дистанцию, которая составляла 800 метров, он пробежал за 8 минут 38 секунд, об этом сообщает prmira.ru.

Как заметили в городском управлении по физкультуре и спорту, это один из возрастных рекордов России.

Отмечается, что долгожитель регулярно участвует в забегах и демонстрирует отличные результаты.

Ранее две бабушки-долгожительницы из Великобритании Дороти Ричардс и Марджори Раддл попали в книгу Книгу рекордов Гиннесса как самые пожилые сёстры в мире. Это новая категория в книге рекордов. На двоих бабушкам 213 лет. Сёстры живут в разных домах для престарелых. Дороти сейчас 108 лет, а Мэрджори — 105.