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Автор Елена Федорова

Спортсменки из Хакасии взяли золото и серебро на чемпионате РФ по борьбе

Спорт

В Республике Мордовия прошёл чемпионат России по борьбе на поясах. В нём спортсменки из Хакасии Татьяна Зырянова и Анастасия Харитонова сумели отлично себя показать, об этом пишет newkhakasiya.online.

Отмечается, что на соревнованиях Зырянова заняла первое место, а Харитонова — второе. Обе выступают в одной весовой категории.

Теперь спортсменок ждёт чемпионат мира, который пройдёт в Узбекистане осенью 2022 года.

Ранее стало известно, что боксёр из Хакасии Сергей Слободян в составе сборной России одержал победу на международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, который проходил в Хабаровске.

Отмечается, что на турнире состязались спортсмены международного уровня из РФ, Узбекистана, Таджикистана, Сирии, Монголии и Белоруссии.

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Автор: Елена Федорова
хакасия мордовия
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