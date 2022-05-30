Спортсменки из Хакасии взяли золото и серебро на чемпионате РФ по борьбе

В Республике Мордовия прошёл чемпионат России по борьбе на поясах. В нём спортсменки из Хакасии Татьяна Зырянова и Анастасия Харитонова сумели отлично себя показать, об этом пишет newkhakasiya.online.

Отмечается, что на соревнованиях Зырянова заняла первое место, а Харитонова — второе. Обе выступают в одной весовой категории.

Теперь спортсменок ждёт чемпионат мира, который пройдёт в Узбекистане осенью 2022 года.

Ранее стало известно, что боксёр из Хакасии Сергей Слободян в составе сборной России одержал победу на международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, который проходил в Хабаровске.

Отмечается, что на турнире состязались спортсмены международного уровня из РФ, Узбекистана, Таджикистана, Сирии, Монголии и Белоруссии.