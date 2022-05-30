Боксёр из Хакасии Сергей Слободян в составе сборной России одержал победу на международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, который проходил в Хабаровске, об этом пишет newkhakasiya.online.
Отмечается, что на турнире состязались спортсмены международного уровня из РФ, Узбекистана, Таджикистана, Сирии, Монголии и Белоруссии.
Слободяну удалось взять золото в своей весовой категории.
Ранее исполнительный директор РСБИ Рамиль Габбасов заявил, что изоляция российских спортсменов от участия в европейских чемпионатах не должна сильно сказаться на достижениях наших команд, которые уже не раз показывали отличные результаты на соревнованиях в азиатском регионе.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.