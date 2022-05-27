Депутат Смолин: Россия не получила плюсов от Болонской системы образования

По мнению депутата Госдумы Олега Смолина, тех преимуществ, которые Россия должна была получить от участия в Болонской системе, она не получила.

Смолин подчеркнул, что в последние годы в России активно внедрялась концепция образовательных услуг, которая является "фактически неверной", заставляя преподавателей выполнять роль "обслуги".

Расширения автономии ВУЗов, которую предполагает Болонская система, Россия также не увидела, напротив, все последние годы она лишь ограничивалась.

Ещё один "плюс" — гибкость программ — оказался "палкой о двух концах", отметил депутат. Смолин пояснил, что хорошо, когда учащийся углубляет свои знания в магистратуре по своей специальности, по которой он получил степень бакалавра. И очень плохо, по убеждению парламентария, когда студент "с неведомо каким образованием" потом получает степень магистра по другому профилю, получая в итоге возможность, например, работать с детьми, не понимая, что с ними нужно делать.

"Бакалавриат, по сравнению с традиционным образованием специалиста, значительно снижает качество образования. За 4 года бакалавр получает на 40% меньше специальных занятий, потому что учится на год меньше. Бакалаврская программа более широкая, но при этом более мелкая, чем программа специалиста. Специалист, как кувшин, глубокий и высокий, а бакалавр, как тарелка, широкая и мелкая", — высказал своё мнение Смолин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Депутат подчеркнул, что нельзя было входить в Болонский процесс "без ума, в принудительном порядке", участие в нём должно быть добровольным. Он выразил уверенность, что РФ снова вернётся к специалитету.