Габбасов: российские спортсмены пользуются популярностью в азиатском регионе

Изоляция российских спортсменов от участия в европейских чемпионатах не должна сильно сказаться на достижениях наших команд, которые уже не раз показывали отличные результаты на соревнованиях в азиатском регионе, заявил исполнительный директор РСБИ Рамиль Габбасов.

Эксперт в беседе с argumenti.ru прокомментировал отказ Запада от сотрудничества с российскими спортсменами.

"Западные федерации под давлением накладывают запреты на российские спортивные федерации, но ведь кроме западных площадок для соревнований существует большое количество спортивных федераций в азиатском регионе, в котором российские спортсмены пользуются большой популярностью", — объяснил он.

Кроме того, Габбасов рассказал, как нужно воспитывать профессиональных спортсменов с самого детства. По его словам, прежде чем отдавать ребёнка в какую-либо секцию, необходимо учесть его желания.

"Для начала надо дать возможность попробовать много разных видов спорта, чтобы ребенок сам выбрал, чем ему нравится заниматься. В таком случае увлечение будет длительным и не прекратится при первой возможности", — резюмировал он.

Ранее советский футболист и экс-защитник "Спартака" Александр Мирзоян выступил против изоляции российских команд на фоне обострившейся политической обстановки в мире. Он заметил, что решение об отстранении российских футболистов от соревнований под эгидой Союза является полностью неправомерным, учитывая, что в России не нарушили ни один пункт устава УЕФА.