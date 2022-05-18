Баталова о санкциях против Куляка: "Политика не должна касаться спортсменов"

Спортсменов не должны касаться политические события. Об этом заявила член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, заслуженный мастер спорта России Рима Баталова, комментируя в интервью Pravda.Ru аннулирование результата гимнаста Ивана Куляка на этапе Кубка мира.

Она напомнила, что Куляк вышел на награждение с изображением буквы Z на форме. По её словам, спортсмены имеют право на отстаивание своей позиции.

"Политика не должна касаться спортсменов. Наказывая их, наши "друзья" показывают своё бессилие. Они уже не знают, за что ещё нас наказать. Россию не допускают на Олимпийские, Паралимпийские игры, отстраняют паралимпийцев. Вообще в голове не укладывается, ведь спортсмены — это те люди, которые выходят на старт, преодолевая всё, а тут люди, стоящие наверху, играют в политические игры", — сказала депутат.

Заслуженный мастер спорта РФ выразила надежду на то, что вскоре российские спортсмены будут снова участвовать в крупных состязаниях, демонстрируя высокие результаты.

Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила спортивного гимнаста из России Куляка от соревнований на один год за появление на церемонии награждения в одежде с буквой Z.