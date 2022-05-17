Фетисов: санкции против российских спортсменов открыли внутренние резервы

Хоккеист, тренер и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о плюсах и минусах санкций, введённых против спортсменов из России, а также перечислил проблемы, которые, существуют в российском хоккее.

Эксперт ответил корреспонденту интернет-издания "Подмосковье Сегодня" на вопросы о перспективах современного хоккея на фоне изоляции российских спортсменов.

"Отсутствие международного опыта, безусловно, влияет на рост мастерства и результаты спортсменов. Но с другой стороны, появились резервы для внутреннего развития. Сейчас самое время пересмотреть всё, что у нас есть, и в первую очередь вопросы детско-юношеского спорта", — высказался он.

Фетисов отметил, что президент России Владимир Путин многое сделал для развития хоккея в нашей стране, вложены большие деньги в инфраструктуру, однако результатов нет.

"Самое главное — нет системы и спортивного принципа. КХЛ не стала лигой равных возможностей, как это было задумано при её создании. Все проходит под диктовку клубов-олигархов", — рассказал он.

По мнению Фетисова, важно, чтобы хоккей был эффективным бизнесом, а не затратным механизмом.

Ранее советский футболист и экс-защитник "Спартака" Александр Мирзоян выступил против изоляции российских команд на фоне обострившейся политической обстановки в мире. Он заметил, что решение об отстранении спортсменов из РФ от соревнований под эгидой Союза является полностью неправомерным, учитывая, что в России не нарушили ни один пункт устава УЕФА. Кроме того, Мирзоян заявил, что спортсменов нельзя втягивать в политические конфликты.