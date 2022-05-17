Хоккеист, тренер и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о плюсах и минусах санкций, введённых против спортсменов из России, а также перечислил проблемы, которые, существуют в российском хоккее.
Эксперт ответил корреспонденту интернет-издания "Подмосковье Сегодня" на вопросы о перспективах современного хоккея на фоне изоляции российских спортсменов.
"Отсутствие международного опыта, безусловно, влияет на рост мастерства и результаты спортсменов. Но с другой стороны, появились резервы для внутреннего развития. Сейчас самое время пересмотреть всё, что у нас есть, и в первую очередь вопросы детско-юношеского спорта", — высказался он.
Фетисов отметил, что президент России Владимир Путин многое сделал для развития хоккея в нашей стране, вложены большие деньги в инфраструктуру, однако результатов нет.
"Самое главное — нет системы и спортивного принципа. КХЛ не стала лигой равных возможностей, как это было задумано при её создании. Все проходит под диктовку клубов-олигархов", — рассказал он.
По мнению Фетисова, важно, чтобы хоккей был эффективным бизнесом, а не затратным механизмом.
Ранее советский футболист и экс-защитник "Спартака" Александр Мирзоян выступил против изоляции российских команд на фоне обострившейся политической обстановки в мире. Он заметил, что решение об отстранении спортсменов из РФ от соревнований под эгидой Союза является полностью неправомерным, учитывая, что в России не нарушили ни один пункт устава УЕФА. Кроме того, Мирзоян заявил, что спортсменов нельзя втягивать в политические конфликты.
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