Мадридский футбольный клуб "Реал" намерен вернуть в команду португальского нападающего Криштиану Роналду, уехавшего из Испании четыре года назад. Об этом сообщает Mirror.
"Роналду может сенсационно вернуться в "Реал" этим летом", — отмечает издание.
Роналду провёл в испанском клубе девять лет, в 2018 году он перешёл в итальянский "Ювентус", а в 2021 году — в английский "Манчестер Юнайтед". Контракт 37-летнего португальца с британцами истекает в 2023 году.
За время выступления в "Реале" Роналду с 450 голами стал лучшим бомбардиром клуба за всю его историю. В нынешнем сезоне за "Манчестер Юнайтед" он забил 23 мяча.
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