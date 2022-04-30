Футбольный клуб "Рубин" потерпел самое крупное поражение в своей истории

Футбольный клуб "Рубин" из Казани потерпел самое крупное поражение за время выступления в Российской премьер-лиге. Команда из Татарстана уступила на своём поле "Сочи" со счётом 0:6.

Матч прошёл на "Казань Арене" в рамках 27 тура чемпионата России по футболу. В составе гостей отличились Тимофей Маргасов, Жоаозиньо, Матео Кассерра, Кирилл Заика, Ивелин Попов и Георгий Мелкадзе.

Это поражение стало для "Рубина" самым крупным в РПЛ, ранее казанцы проиграли московскому ЦСКА с разницей в пять мячей.

За три тура до конца чемпионата татарстанская команда опустилась на 11 строчку в турнирной таблице, и на данный момент от зоны прямого вылета из РПЛ её отделяют семь очков, от зоны стыковых матчей — одно. "Сочи" поднялся на третье место и имеет реальные шансы побороться за серебряные медали с московским "Динамо", от которого "южан" отделяют всего три балла.