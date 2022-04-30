Российских киберспортсменов дисквалифицировали из-за буквы Z

Корпорация Beyond the Summit сообщила об исключении российской киберспортивной команды Virtus.pro из группы участников турнира по Dota 2. Причиной послужил символ Z на мини-карте, который в ходе перерыва нарисовал игрок Иван Москаленко.

Как заявили в BTS, соперником Virtus.pro оказалась команда Mind Games. Рисунок Москаленко пытались скрыть его партнёры. В итоге россиянам присудили техническое поражение.

Москаленко попросил прощения за инцидент и отметил, что изобразил символ спецоперации РФ случайно.

Ранее российская киберспортивная организация Team Spirit, которая выиграла чемпионат мира по Dota 2, сообщила о переезде в Белград. Как объяснили представители команды, соответствующее решение приняли из-за военной миссии Москвы на Украине. Об этом написали на официальном сайте спортсменов.