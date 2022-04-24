Российский теннисист Рублёв обыграл Джоковича в финале турнира в Сербии

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича в финале турнира в Белграде. Этот титул стал 11-м для россиянина в карьере.

Матч между теннисистами продолжался все три сета. В первом со счётом 6:2 сильнее оказался Рублёв, второй на тай-брейке взял Джокович. Третья партия завершилась с разгромным счётом 6:0 в пользу россиянина.

В нынешнем сезоне Рублёв выиграл уже три титула, за всю карьеру — 11. В настоящее время российский теннисист занимает восьмую строчку мирового рейтинга. Рублёв впервые обыграл действующую первую ракетку мира.