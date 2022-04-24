Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри и чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну проведут поединок по особым правилам. Об этом спортсмены заявили после очередного боя Фьюри, сообщает Top Rank Boxing.
Во время интервью после победы над Диллианом Уайтом британский боксёр подозвал камерунского бойца смешанных единоборств и анонсировал их поединок. При этом Нганну уточнил, что бой будет проходить в боксёрском ринге, но спортсмены будут в перчатках для MMA.
В ночь на воскресенье Фьюри одержал победу над Уайтом и удержал титул чемпиона мира. Нганну стал чемпионом UFC в марте 2021 года, в январе текущего года он успешно провёл первую защиту титула.
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