Роднина объяснила дисквалификацию Рылова слабостью МОК

Дисквалификация российского пловца Евгения Рылова за участие в концерте в "Лужниках" подтверждает слабость Международного олимпийского комитета. Такое мнение высказала зампред комитета Госдумы по международным делам, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Депутат назвала решение спортивных чиновников, принятое Международной федерацией плавания, идиотским. Других приличных слов подобрать невозможно, добавила Роднина в беседе с "Радио 1".

По её мнению, это указывает на слабость МОК, политику которого сегодня не может предугадать никто, так как идёт игра без правил.

Складывается такое впечатление, что все соревнуются в том, кто сделает России больнее. С целью нанесения ущерба России вводятся какие-то ограничения и программы. Но к этому мы уже привыкли, заключила Роднина.

Ранее Международная федерация плавания на девять месяцев дисквалифицировала пловца Евгения Рылова за то, что он участвовал в концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России.