Юрист: исключение спортсменов РФ и Белоруссии с турнира незаконно

Мировой спорт XXI века стал напрямую связан с политикой, вот и решение организаторов турнира по теннису об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях незаконно и лежит в политической плоскости.

"Они (решения организаторов — прим. ред.) с правовой точки зрения, с точки зрения международного спортивного права незаконны, не обоснованы и продиктованы общей системой притеснения России", — приводит слова главы комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергея Алексеева телеканал "360".

По словам юриста, спорт должен быть вне политики, но именно проведение спецоперации на Украине повлияло на решение организаторов. Алексеев напомнил, когда военные действия проходили на территории Югославии, спортсменов не исключали из соревнований.

"Когда страны НАТО бомбили Югославию, никаких спортивных санкций к их командам не было. Поэтому тут двойные стандарты и необоснованные политические решения", — подчеркнул он.

Алексеев подчеркнул, что спортсменам России и Белоруссии был нанесен серьёзный урон по имиджу, репутации, имуществу, а также грубо нарушено большое количество прав, в частности, право на труд.

В тоже время юрист пояснил, что "решения о допуске или отстранению спортсменов исходят только от принимающей стороны" и, если организаторы берут во внимание политическую ситуацию для вынесения вердикта, они рискует дискредитировать себя.