Теннисистка Мария Шарапова объявила о первой беременности

Российская теннисистка Мария Шарапова в свой день рождения сообщила о том, что ждёт первого ребёнка.

Во вторник, 19 апреля, спортсменке исполнилось 35 лет. В конце февраля 2020 года Шарапова объявила о завершении карьеры.

"Драгоценные начинания! Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией", — отметила Шарапова.

Теннисистка с 2018 года состоит в отношениях с предпринимателем из Великобритании Александром Гилксом, который основал аукционный дом Paddle8.

В январе 2022 года сообщалось, что Гилкс подарил Шараповой помолвочное кольцо стоимостью 400 тысяч долларов. По данным Daily Mail, кольцо изготовлено из 18-каратного розового золота и серебра с бриллиантом огранки известного ювелира Джессики МакКормак.

Шарапова неоднократно признавалась, что вовремя завершила спортивную карьеру. Теннисистка выиграла 36 турниров WTA. В 816 матчах в карьере она одержала 645 побед.