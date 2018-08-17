Can-Am X Race: когда мечты сбываются

Подиум второго этапа квадросерии Can-Am X Race 2018 удивил многих заядлых болельщиков соревнования. Гонка в очередной раз показала: всё будет. Стоит только проявить терпение, старание и, конечно же, поверить, что удача обязательно придёт.

3-5 августа в Удмуртской республике прошёл 2 этап внедорожной квадросерии Can-Am X Race 2018, 2 этап Кубка России по ралли-рейдам в категории "Т3 Турбо". В популярном соревновании для владельцев квадроциклов и мотовездеходов приняло участие 113 спортсменов из России, Казахстана, Белоруссии, Украины и Латвии. Состязания прошли в пяти зачётных классах: ATV, SSV Standard, SSV Sport, SSV Super Sport и Adventure. Организатором серии выступает компания BRP, региональную поддержку оказал BRP Центр "Экстрим".

Ижевск, Удмуртия оставили только приятные воспоминания. Бивуак (базовый лагерь участников) располагался на территории курорта "Нечкино", и, пожалуй, это было одно из лучших мест за все девять лет существования гонки: удобная инфраструктура, прекрасная природа и самое искреннее гостеприимство. Единственное, что немного подпортило общее впечатление, это погода. Этап серии Can-Am уже проходил в Ижевске в 2015 году, и в этот раз, как и в прошлый, во время церемонии торжественного открытия и трассы суперспецучастка, который проходил в черте города на площадке улицы Архитектора Берша, начался сильный ливень. Остановить спортивную часть это, конечно, не могло — под проливным дождем, раскатываясь на скользкой глине (а такова особенность местных почв) участники начали гонку.

Спортивная программа 2 этапа Can-Am X Race 2018 состояла из 6 спецучастков (один из запланированных СУ пришлось отменить по соображениям безопасности) общей протяженностью 269,78 км. Экипажи шли очень плотно, на последнем спецучастке 17 экипажей показали время с разницей в несколько секунд. Трижды лучший результат на СУ показали Ирек Миннахметов / Кирилл Шубин, но нагнать потерянное из-за технической неисправности время в начале второго дня они так и не смогли. В итоге лишь 17 в Абсолютном зачете. Дважды лучшее время показали Иван Маликов / Юлия Семёнова, но одна поломка на трассе — и только 47 результат.

В категории ATV (квадроциклы) призовой подиум не изменился — кубки и медали получили те же спортсмены, что и на предыдущем этапе в Волгоградской области, правда, немного в другой последовательности. Первую победу на этапе Can-Am X Race празднует представитель Челябинской области Сергей Кудашев, который до этого соревнования несколько раз занимал лишь третьи места, Сергей Храмушин в этот раз занял третье место, Владислав Маликов второе.

Первую победу на Can-Am X Race празднует и экипаж Фарит Губаев / Александр Чернов (Ижевск). Спортсмены четвертый год принимают участие в квадросерии, и только этот сезон стал для них удачным. После серебра в Волгоградской области у них заслуженное золото в зачете SSV Standard у себя на родине. В этом же зачете ещё один удмуртский экипаж поднялся на подиум — Анатолий Кузнецов / Алексей Смолин завершили соревнование на третьем месте. Второе у дебютанта серии Виталия Шишменцева, которому ассистировал Алексей Волокитин.

Тимур Шигабутдинов / Виталий Евтехов вынуждены были пропустить первый этап серии, в Удмуртии поднялись на подиум дважды — как победители своей категории SSV Sport, и как серебряные призеры Абсолютного зачёта. С кубками и медалями за 2 место завершили соревнование Артём Востряков / Максим Кореев, третьими стали Азат Минниханов / Ильназ Гиззатуллин.

Показательно и примечательно, что отец Азата — Раис Минниханов также поднялся на подиум Can-Am X Race 2018. Раис Минниханов / Вячеслав Мизюкаев победили в SSV Super Sport. На втором месте с отставанием менее одной минуты Сергей Карякин / Антон Власюк, Фёдор Воробьев / Александр Обухов третьи.

В мире ралли-рейдов есть свои правила, тонкости и места, где в первые годы участия можно набить много шишек. Оргкомитет Can-Am X Race в этом сезоне создал новую категорию Adventure, главная цель которой дать новичкам основные знания для участия в большом спорте. Для 7 экипажей были проведены мастер-классы по работе с дорожной книгой, навигации, оборудованию безопасности и настройке подвески техники. В субботу участники провели несколько тестовых заездов, а в воскресенье стартовали на собственную трассу. Победителем этого зачета стал Олег Катков, который вместе с Павлом Козлачковым, занявшим второе место, намерены выйти на 3 этапе уже в зачете ATV. Третьим призером соревнования стал Артём Пасечный из Екатеринбурга.

Быстрейшим экипажем 2 этапа Can-Am X Race стал Артём Хайруллин / Алексей Кузьмич. Эти спортсмены по итогам прошлого сезона вошли в призовую тройку SSV Super Sport и по правилам гонки в новом сезоне могут сражаться за пьедестал только в Абсолютном зачете, куда включены все участники без деления по классам.

В сезоне 2018 года турбированные мотовездеходы класса side-by-side могут выступать в Кубке России и для комитета по ралли-рейдам и промоутера серии Некоммерческого партнерства "Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов" одним из очевидных шагов было объединение усилий по развитию дисциплины с самой популярной внедорожной квадросерией Can-Am X Race. Организаторы в лице исполняющей обязанности Председателя оргкомитета серии Дианой Коршуновой пошли навстречу, и 2 этап серии Can-Am X Race 2018 стал также вторым этапом Кубка России по ралли-рейдам в зачете Т3 Турбо. В зачёте Кубка России приняли участие 15 экипажей. Борьба за первые места была достаточно острой, тройка лидеров сменялась по результатам каждого спецучастка, а разрыв составлял секунды, сохраняя интригу до последнего. На первое место выехал экипаж Артема Хайруллина и Алексея Кузьмича, стабильно входящий в тройку быстрых пилотов по итогам 4 из 7 этапов гонки. Они привезли Сергею Карякину и Антону Власюку 2 минуты 47секунд, отодвинув последних на вторую строчку итогового протокола. На третьем месте оказались Фёдор Воробьев и Александр Обухов, которые всю гонку держались в десятке лидеров.

Традиционным лидерам Кубка России по ралли-рейдам в зачете Т3 Турбо в этот раз не очень везло. Алексей Бердинских, который перед 2 этапом занимал первую позицию среди пилотов, завершил гонку лишь на четвертом месте с отставанием от Хайруллина шесть минут. Его постоянных соперников — пилотов Сергея Евстратова и Игоря Ганника, которые по очкам в рейтинге пилотов сезона 2018 года на втором и третьем местах соответственно, тоже оставила фортуна, они оказались только в "хвосте" первой десятки лучших экипажей: Евстратов — на девятой, а Ганник на седьмой строчке итогового протокола Кубка России.

Месяц остаётся до старта третьего, финального этапа квадросерии Can-Am X Race 2018, а также 3 этапа Кубка России по ралли-рейдам в зачете T3 Турбо. 7-9 сентября спортсменов ждут в Челябинской области.

Диана Коршунова, и. о. председателя оргкомитета Can-Am X Race

"Закончился второй этап открытой внедорожной квадросерии Can-Am X Race. Этот этап для нас особенный. Во-первых, он юбилейный. Это 25-й по счету этап квадрогонки Can-Am. Девять лет и двадцать пять соревнований, более пятисот участников и 5 000 боевых километров. Вот такая история квадросерии в цифрах. Среди участников есть экипажи, которые прошли с нами почти все этапы, а в оргкомитете работают люди, которые с любовью делают эту гонку с самого первого этапа в 2009 году.

Во-вторых, на эту гонку собрались участники не только со всей России. Впервые за победу на Can-Am X Race боролись участники сразу из пяти стран: России, Казахстана, Украины, Белоруссии и Латвии.

Ну, и в-третьих, впервые в истории квадросерия Can-Am X Race прошла в статусе Кубка России! И я благодарю Российскую Автомобильную Федерацию за доверие и поддержку.

От имени организатора гонки — компании BRP — я хочу поблагодарить Министерство спорта Удмуртии, Администрацию города Ижевска, а также все службы города за мощную поддержку в организации соревнования.

Мы благодарны Владимиру Сухих и всей команде компании "Экстрим" за помощь и поддержку в организации гонки. Мы знаем, чего вам это стоило. Знаем, сколько сил, энергии и времени вы вложили в подготовку такого масштабного праздника. Мы это очень высоко ценим.

Это был непростой этап. Один вызов за другим — смена руководства гонки в разгар сезона, очень сложный для проведения регион с большим количеством населенных пунктов, шторм, который за 15-минут смёл всю церемонию открытия и заставил понервничать и участников, и организаторов, ну и, в конце концов, неугомонные фермеры, которые в самый разгар гонки вопреки всем договоренностям начали уборку урожая.

Но мы уверены, что, несмотря на все эти вызовы, Ижевск снова запомнится нам гостеприимством, теплой атмосферой, классным бивуаком, очень красивым ландшафтом и живописным берегом Камы.

Надеемся, что участникам гонка понравилась. Ну, а что касается команды организаторов, то тут я совершенно точно знаю, что мы были искренне рады сделать для вас этот праздник. Кстати, хочу сказать несколько слов о команде, которая сделала эту гонку. Мы не идеальны. И у нас, как и всех остальных людей в этом мире не всё и не всегда идет так, как мы запланировали. Но я знаю точно — в этой команде нет людей, которые бы не горели тем, что они делают. Мы искренне любим Can-Am X Race. Любим всей душой. Мы стремимся к тому, чтобы день за днем подтверждать статус самой крутой квадрогонки страны.

И мы благодарны вам за то, что вместе с вами мы написали 25-ю юбилейную страницу

Андрей Клещев, председатель комитета РАФ по ралли-рейдам

"У нас не так давно официально появился класс Т3 Turbo, в который входят легкие багги SSV, и мне кажется логичным шагом по его развитию было объединение усилий с самой популярной квадросерией страны Can-Am X Race. Те, кто был в Ижевске в эти выходные, я думаю, получили максимум удовольствия, потому что соревнование прошло успешно для обеих сторон. Мероприятие получилось на достойном уровне и в части промоушена и в части спорта. Команда организаторов Can-Am X Race пополнилась двумя сильнейшими фигурами в ралли-рейдах как Сергей Таланцев и Виктор Соколов. Надеюсь, что уже на следующем этапе, который пройдет в сентябре в Магнитогорске, они выведут эту серию еще на более высокий уровень с точки зрения спортивного интереса и безопасности. Само же гоночное сообщество положительно восприняло идею объединения Can-Am X Race с официальной серией, за которую можно получить спортивные звания, и 15 экипажей на старте Кубка России тому подтверждение. Это очень здорово, у нас никогда не было такой наполняемости в этом классе. Надеюсь, что эта тенденция будет продолжаться и команды станут готовить технику, в том числе под требования РАФ, а оценить динамику можно будет уже на следующем этапе в сентябре, где возможно мы увидим еще больше участников в Кубке России по ралли-рейдам в классе Т3. На данный момент обе стороны планируют продолжать сотрудничество, есть перспективы для дальнейшей работы и определенные договоренности на следующий год".