В "Зените" ответили на оскорбление Лукашенко

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко о "ползающих на четвереньках игроках" из Санкт-Петербурга.
Напомним, что после поражения "Зенита" минскому "Динамо" президент Белоруссии заявил, что многие игроки петербургской команды передвигались по полю на четвереньках. По слова наставника петербуржцев, слова белорусского национального лидера задели футболистов, и на следующий матч они вышли более заряженными на победу.
Так, после обидного проигрыша в первой игре со счетом 0:4, "Зенит" в следующей игре не оставил от белорусской команды камня на камне — после финального свистка на табло значился счет 8:1 в пользу сине-бело-голубых. Хет-трик в этом матче оформил форвард Артем Дзюба, совсем недавно игравший за российскую национальную сборную на домашнем чемпионате мира. Напомним, что по окончанию мундиаля футбольные эксперты заявили, что Дзюба лучше Месси.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как малоизвестный турецкий футбольный клуб решил немного подзаработать. Так, руководство команды решило продать два десятка своих игроков и купить на вырученные деньги коз. По словам президента клуба, они собираются пополнить бюджет команды, продавая козье молоко.
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