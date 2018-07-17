Госдума готова поощрить российских футболистов

Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы предложил вручить Станиславу Черчесову, главному тренеру российской сборной, главе оргкомитета ЧМ-2018 Алексею Сорокину и футболистам национальной команды почетные грамоты.
Так депутаты хотят поблагодарить за успешное выступление сборной на чемпионате мира всех причастных.
"Благодаря этим людям Россия одержала мощную дипломатическую, культурную и спортивную победу, плодами которой мы будем пользоваться еще многие годы", - заявил Лебедев.
Коллегу поддержал Вячеслав Володин, глава Думы.
"Это действительно огромная победа, победа нашей страны. И вклад тех людей, которые сделали все для того, чтобы она состоялась, неоспорим. Поэтому, если вы поддержите это решение, мы его обязательно примем на Совете Думы и пригласим наших спортсменов, сборную, пригласим оргкомитет для того, чтобы поблагодарить за работу", - сказал Володин.
Ранее "Правда.Ру" писала, сборная России впервые в новейшей истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Путевку в этот этап соревнований футболисты вырвали у испанцев, обыграв их в мачте 1/8 финала по пенальти.
Но в полуфинал россиянам пробиться не удалось. Здесь победу одержала сборная Хорватии, которая также, как и хозяева в предыдущем матче, обыграла команду по пенальти.
В финале встретились футболисты из Франции и Хорватии. Французы одержали победу со счетом 4:2 и стали Чемпионами мира во второй раз.
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