Дзюба обогнал Месси в рейтинге лучших игроков ЧМ-2018

Чемпионат мира закончился, а его открытия и результаты продолжают удивлять. На очереди рейтинг лучших футболистов ЧМ-2018 издания Sky Sports. Журналисты составили топ-50 игроков.
Список составили на основе системы Power Rankings. По этой методике футболиста оценивают по 32 характеристикам (голы, результативные передачи и др.).
В рейтинге отметился Артем Дзюба, нападающий петербургского "Зенита" и сборной России. Он вошел в топ-20 и занял 18-ю строчку рейтинга. Таким образом, Дзюба находится выше, чем Лионель Месси, который расположился на 34-й строчке, и Луис Суарес. Он занял 31-е место.
Вместе с Дзюбой в топ попали и другие российские футболисты. Это Денис Черышев, который находится на 25-й строчке списка, 30-м стал Марио Фернандес. Недалеко ушел Александр Головин, заняв 32-е место. Sky Sports отметил и Романа Зобнина, поставив его на 42-ю строчку рейтинга.
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победу в турнире одержала сборная Франции, которая в финальном матче в "Лужниках" обыграла хорватскую команду со счетом 4:2.
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