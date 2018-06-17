Сербия одержала победу над Коста-Рикой в матче ЧМ

Сербская сборная одолела футболистов из Коста-Рики в матче группового этапа ЧМ-2018. Игра группы Е состоялась на самарском стадионе.

Фото: ru.fifa.com

За весь матч был забит единственный гол на 56-й минуте сербским защитником Александром Коларовым. Его же признали лучшим игроком матча. Победители "заработали" 3 желтые карточки за время игры, их соперники — 1.

Этот матч стал знаковым и для защитника сербской сборной Бранислава Ивановича — он был 104 за родную команду и побил рекорд полузащитника Деяна Станковича (103 матча).

Рекордным было и количество гостей на стадионе — более 41 тысячи, столько зрителей еще никогда не приходило в "Самару-Арену".

Отметим, что сейчас сербская сборная — лидер в своей группе, у нее 3 очка. "Соседи" по группе Бразилия и Швейцария встретятся сегодня в Ростове-на-Дону.

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