Сербия одержала победу над Коста-Рикой в матче ЧМ

Сербская сборная одолела футболистов из Коста-Рики в матче группового этапа ЧМ-2018. Игра группы Е состоялась на самарском стадионе.
За весь матч был забит единственный гол на 56-й минуте сербским защитником Александром Коларовым. Его же признали лучшим игроком матча. Победители "заработали" 3 желтые карточки за время игры, их соперники — 1.
Этот матч стал знаковым и для защитника сербской сборной Бранислава Ивановича — он был 104 за родную команду и побил рекорд полузащитника Деяна Станковича (103 матча).
Рекордным было и количество гостей на стадионе — более 41 тысячи, столько зрителей еще никогда не приходило в "Самару-Арену".
Отметим, что сейчас сербская сборная — лидер в своей группе, у нее 3 очка. "Соседи" по группе Бразилия и Швейцария встретятся сегодня в Ростове-на-Дону.
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