На ЧМ-2018 россиян обязали сообщать о каждой поездке

Российские граждане будут обязаны регистрироваться при поездках в города, принимающие матчи ЧМ-2018 по футболу.

12 мая указ президента о такой мере безопасности вступил в силу. При этом отмечается, что если у гражданина нет постоянной прописки, в течение трех дней со дня прибытия он должен лично обратиться в МВД или МФЦ.

Согласно действующим нормам, в обычное время граждане обязаны регистрироваться, только если живут в чужом регионе более 90 дней. Ужесточение норм регистрации будет действовать с 25 мая по 25 июля.

По данным представителей МВВ, при оформлении временной регистрации граждане должны предоставить заявление, паспорт и документ, подтверждающий временное проживаниетиры. Госпошлина за оформление свидетельства не взимается.

Эта мера касается также и иностранных граждан. Отметим, что сегодня сроки для них варьируются в зависимости от государства, из которого они прибыли (в среднем это семь рабочих дней).

Напомним, аналогичные нормы действовали и во время проведения Кубка конфедераций - 2017, однако от иностранцев тогда требовали отмечаться за один день.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что министерство культуры РФ рассчитывает, что туристические потоки в города России, принимающие матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, на следующий год увеличатся на 15-25%.

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