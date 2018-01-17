Российские легкоатлеты неожиданно заболели после приезда допинг-контроля

В Сибирском федеральном округе более 30 легкоатлетов снялись с соревнований после приезда сотрудников Российского антидопингового агентства. Это 11 взрослых, 4 юниора до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет и 7 девушек до 18 лет, сообщает издание "Чемпионат".

В число отказников попала бегунья Наталья Аристархова, показавшая в конце 2017 года выдающийся результат — она пробежала на чемпионате вуза 3 000 м за 9 минут 6 секунд.

Те, кто остались, старались не привлекать внимание: они не использовали квалификационные попытки или стартовали, но не финишировали. Из-за этого многие дорожки на беговых турнирах пустовали.

Журналисты издания напомнили, что в прошлом году такие "эпидемии" происходили во время Московского марафона и этапа зимнего тура Всероссийской федерации лёгкой атлетики в Оренбурге.

Впрочем, Всероссийская федерация легкой атлетики проведет собственное внутреннее расследование по поводу массового снятия спортсменов с соревнований.

"Касательно массового случая снятия спортсменов с соревнований по причине болезни на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении ВФЛА сообщает, что дисциплинарная комиссия начала по данному факту внутреннее расследование", — говорится в сообщении пресс-службы Федерации.

У организаторов соревнований уже запрошены документы. По итогам проверки будет озвучено решение.

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