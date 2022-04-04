Выставка "История зимних Олимпийских игр" с успехом прошла на "Роза Хутор"

В культурно-этнографическом центре "Моя Россия" курорта "Роза Хутор" завершила работу выставка "История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина".

Выставка была приурочена к проведению XXIV Олимпийских зимних игр и XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине, а также к 8 годовщине XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в Сочи. Экспозиция была сформирована на основе олимпийских артефактов, входящих в коллекцию основателя компании "Интеррос", благотворителя и мецената Владимира Потанина. Посетители выставки смогли увидеть более 100 экспонатов: подлинные наградные, памятные медали и другие артефакты всех зимних Олимпийских игр, начиная с первых Игр, прошедших в Шамони (Франция) в 1924 году.

Управление олимпийской коллекцией Владимира Потанина осуществляет Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ). Ректор РМОУ Лев Белоусов отметил: "Мы очень довольны результатами выставки. Наш Университет является проводником ценностей олимпизма, поэтому важность экспозиции олимпийских артефактов из коллекции Владимира Потанина невозможно переоценить. Благодаря нашим партнерам из компаний "Интеррос" и "Роза Хутор", а также администрации г. Сочи мы смогли соединить в одном месте экспонаты со столетней историей и благодарную заинтересованную аудиторию, особенно подрастающее поколение".

Почетными гостями выставки стали прославленные российские спортсмены — чемпионы летних и зимних Олимпийских игр:

Алексей Касатонов (хоккей),

Владимир Мышкин (хоккей),

Дарья Шкурихина (художественная гимнастика)

и другие.

Экскурсионное обеспечение выставки осуществляли профессиональные экскурсоводы.

Выставку "История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина" посетили свыше 2000 человек — жителей Сочи и гостей олимпийской столицы из разных регионов России.

При содействии администрации Сочи, курорта "Роза Хутор" и РМОУ экспозицию увидели более 650 школьников из 17 образовательных учреждений города, которые наиболее эмоционально поделились своими впечатлениями в книге отзывов. "Отличная выставка, много открытий и очень важной информации. Рады были узнать столько нового о спорте и о олимпийском движении в мире и в нашей стране", — написали ученики Гимназии №8

"Спасибо за возможность прикоснуться к большой истории спорта, мужества и почувствовать большую гордость за свою страну", — говорится в отзыве МОБУ СОШ №24

Параллельно с экспозицией в Сочи ознакомиться с артефактами "зимней" коллекции Владимира Потанина смогли участники и гости XXIV Олимпийских и XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине. В Пекине выставка проходила в интерактивном формате через под девизом "История спорта в наградах и артефактах. Взгляни на награды, прикоснись к истории побед!" путем размещения специального видеоролика на различных цифровых платформах и в медиа. Данная активность была включена в Культурную программу Игр в Пекине. С 2 февраля по 13 марта видеоролик с артефактами коллекции демонстрировался в 8 провинциях, 14 городах, на 30 культурных площадках по всей стране. Ролик посмотрели 1 180 000 человек. Также он был размещен на сайте Оргкомитета Игр в Пекине и на платформе национальной сети кабельного телевидения "Fuxiyun". В совокупности, в онлайн его посмотрели свыше 280 тысяч человек.