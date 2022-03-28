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Автор Ольга Лазарева

Фестиваль бега ROSA RUN в седьмой раз пройдет на "Роза Хутор"

Спорт

Спортсмены со всей России вновь встретятся на курорте.

Фестиваль бега ROSA RUN в седьмой раз пройдет на "Роза Хутор"

С 1 по 4 мая 2022 на курорте "Роза Хутор" уже в седьмой раз состоятся соревнования по бегу ROSA RUN. Тематика этого года — "Музыка нас связала". В течение четырех дней участники будут проходить беговые дистанции под разные музыкальные стили. Каждый день фестиваля посвящен отдельному беговому соревнованию.

1 мая состоится забег на вершину горы Роза Пик — ROSA PEAK. Длина маршрута 7 км со стартом на Розе Плато и набором высоты более 1000 метров. Участников ждет музыкальное сопровождение на протяжении всей трассы с лучшими рок-хитами.

Второй день фестиваля будет посвящен тимбилдингу на бегу — ROSA QUEST. Командам предстоит выполнять задания на дистанции в 10 км под хиты 60-х, 80-х и 2000-х.

З мая состоится первый вечерний забег в истории фестиваля — ROSA DREAM. На финише каждый участник сможет завязать ленточку на специальном дереве, загадав свое самое заветное желание.

В 4 день фестиваля традиционно пройдет трейл-раннинг по двум трассам: ROSA GREEN TRAIL на 8 км и ROSA RED TRAIL на 26. Электронная музыка и подборка миксов известных диджеев помогут участникам в преодолении дистанций.

Конкурсы, караоке, барный квиз и другие активности ждут гостей в вечерней программе каждого дня.

"Фестиваль ROSA RUN — это особое мероприятие для нашей команды. Горы, живописные трассы и невероятная атмосфера сплоченности каждый год привлекает все больше участников. Мы всегда стараемся придумывать что-то новое. В этом году главной темой фестиваля станет музыка, которая объединяет людей, как универсальный язык общения между поколениями и представителями разных культур. Музыка и спорт неразрывно связаны, так как напрямую влияют на ментальное и физическое здоровье человека, что так важно в наши дни. Желаю всем участникам использовать по полной рекреационные возможности фестиваля!" — поделился генеральный директор и партнер ROSA RUN и IRONSTAR Андрей Кавун.

"Этот зимний сезон оказался самым снежным за последние годы, что позволило нам создать максимально комфортные условия для катания и атмосферу праздника для гостей курорта. Летний сезон мы ожидаем таким же ярким и насыщенным, ведь открывает его фестиваль Rosa Run. Горы, музыка и спорт — это лучшая перезагрузка из всех возможных. Встретимся на старте!" — отметил директор по маркетингу курорта "Роза Хутор" Дмитрий Барашков.

Мероприятие проводится при поддержке горного курорта "Роза Хутор". Для участия в фестивале и получения специального пакетного предложения нужно зарегистрироваться на rosarun.ru.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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