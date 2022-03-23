FINA возбудила дело против пловца Рылова за участие в концерте в Лужниках

Дисциплинарная комиссия Международной федерации плавания (FINA) возбудила дело против российского пловца, двукратного Олимпийского чемпиона Евгения Рылова. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что дело было возбуждено в связи с возможным нарушением правил FINA — Рылов принял участие в мероприятии на стадионе "Лужники" в Москве.

Также в федерации сообщили, что спортсмены из России и Белорусии отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой организации до конца этого года.

Ранее российская и белорусская сборная были отстранены от участия в Паралимпиаде-2022 в Пекине. В Международном Паралимпийском комитете утверждали, что в противном случае другие участники угрожали массовым бойкотом соревнований.