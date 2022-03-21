Российского шахматиста отстранили на полгода из-за поддержки спецоперации РФ

Члены комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировали на шесть месяце гроссмейстера Сергея Карякина. Причиной послужила его поддержка военной спецоперации России по принуждению к миру на Украине.

"Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 кодекса этики FIDE, ему запрещено на шесть месяцев участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях FIDE", — написали на официальном сайте Международной шахматной федерации.

Её представители отметили: мнение Карягина о ситуации на Украине отрицательно оценили в соцсетях. Сам шахматист заявил, что в FIDE "отнеслись к нему по-свински", когда решили дисквалифицировать, передаёт РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин объявил военную миссию 24 февраля этого года. При этом лидер подчеркнул, что её целью не является оккупация Украины.

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