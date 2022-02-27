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Автор Олег Артюков

В РФС прокомментировали угрозу отмены стыковых матчей сборной России

Спорт

В Российском футбольном союзе 27 февраля прокомментировали ситуацию с угрозой отмены матчей сборной России в стыковых матчах чемпионата мира в Катаре.

В РФС прокомментировали угрозу отмены стыковых матчей сборной России

В РФС подчеркнули, что получали информации от Международной федерации футбола (ФИФА) относительно переноса или отмены матчей отборочного раунда чемпионата мира в Катаре, сообщает Sport24

Встречи по-прежнему запланированы на 24 и 29 марта. В Российском футбольном союзе подчеркнули, что готовы предоставить необходимые гарантии соблюдения мер безопасности для проведения матчей на территории России.

Сборная России 24 марта должны сыграть с командой Польши. В случае успеха, следующий матч должен пройти с победителем матча Швеция - Чехия. В стыковых матчах российская сборная участвует после того, как не смогла выйти на чемпионат мира напрямую, уступив в заключительном матче отборочного турнира команде Хорватии.

Стоит заметить, что ранее в сборных Польши, Чехии и Швеции заявили об отказе играть стыковые матчи со сборной России. Официального решения ни европейская (УЕФА), ни международная (ФИФА) федерации на этот счёт пока не приняли.

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Автор: Олег Артюков
Темы сборная россии по футболу
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