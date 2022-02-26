Сборная Польши отказалась играть с Россией в стыковом матче ЧМ-2022

Сборная Польши отказывается участвовать в стыковом матче с командой России на чемпионате мира по футболу-2022 из-за спецоперации на Украине. Об этом уведомил глава Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша в своём Twitter.

"Достаточно слов, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф Польша — Россия. Это единственно правильное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы представить ФИФА общую позицию", — сообщил Кулеша.

По плану матч между сборными Польши и России должен состояться 24 марта в Москве. Победитель встречи станет участником финала мини-турнира, и встретится в нём с победителем игры между Швецией и Чехией.

Ранее, 24 февраля, национальные команды Польши, Чехии и Швеции заявили, что отказываются от проведения квалификационных матчей чемпионата мира-2022 в России, из-за текущей ситуации на Украине.

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