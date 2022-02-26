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Автор Ольга Лебедева

Без флага и гимна везде: МОК вводит санкции против спортсменов России

Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал все спортивные организации запретить флаг и гимн России на любых соревнованиях и перенести запланированные на российской территории спортивные мероприятия. Так спортивные функционеры выразили своё несогласие с проводимой Москвой на Украине спецоперацией.

Без флага и гимна везде: МОК вводит санкции против спортсменов России

Объявление о призыве опубликовано на сайте МОК.

Исполком Олимпийского комитета предлагает всем международным федерациям ввести "аналогичные" ограничения в отношении Белоруссии:

"МОК призывает не показывать российский или белорусский национальный флаг и не исполнять российский или белорусский гимн на международных спортивных мероприятиях, которые еще не являются частью санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. <…>

Агентство выражает глубокую озабоченность безопасностью членов олимпийского сообщества на Украине и полностью солидарен с ними", — говорится в заявлении.

Напомним, 25 февраля МОК осудил Россию за нарушение Олимпийского перемирия.

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Автор: Ольга Лебедева
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Без флага и гимна везде: МОК вводит санкции против спортсменов России
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