Международный олимпийский комитет (МОК) призвал все спортивные организации запретить флаг и гимн России на любых соревнованиях и перенести запланированные на российской территории спортивные мероприятия. Так спортивные функционеры выразили своё несогласие с проводимой Москвой на Украине спецоперацией.
Объявление о призыве опубликовано на сайте МОК.
Исполком Олимпийского комитета предлагает всем международным федерациям ввести "аналогичные" ограничения в отношении Белоруссии:
"МОК призывает не показывать российский или белорусский национальный флаг и не исполнять российский или белорусский гимн на международных спортивных мероприятиях, которые еще не являются частью санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. <…>
Агентство выражает глубокую озабоченность безопасностью членов олимпийского сообщества на Украине и полностью солидарен с ними", — говорится в заявлении.
Напомним, 25 февраля МОК осудил Россию за нарушение Олимпийского перемирия.
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Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.