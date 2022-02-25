МОК осудил Россию за нарушение Олимпийского перемирия

Международный олимпийский комитет осудил то, что он назвал "нарушением Россией Олимпийского перемирия, которое призвано обеспечить мирную обстановку во время Игр".

В заявлении,опубликованном на сайте МОК, говорится, что его президент Томас Бах повторил призыв к миру, который он сделал во время церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

"Соблюдайте свою приверженность этому Олимпийскому перемирию. Дайте миру шанс", — сказал Бах во время церемонии открытия, напоминает МОК.

Перемирие, начавшееся за семь дней до начала Игр в Пекине 4 февраля, продлевается на семь дней после даты закрытия Паралимпийских игр 13 марта. Резолюция о перемирии была принята в декабре Генеральной Ассамблеей ООН консенсусом всех 193 государств-членов ООН, включая Российскую Федерацию.

Теперь же МОК заявил, что глубоко обеспокоен безопасностью олимпийского сообщества на Украине "после вторжения России".

"Олимпийский комитет создал целевую группу для пристального мониторинга ситуации и координации гуманитарной помощи членам олимпийского сообщества на Украине, где это возможно", — говорится в сообщении.

По данным МОК, традиция перемирия насчитывает более 3000 лет. Она появилась, когда древние греки основали "экехирию", чтобы позволить Играм проходить, несмотря на конфликты между греческими городами-государствами.

К слову, пока МОК переживает за безопасность спортсменов на Украине, другая международная организация эвакуирует своих сотрудников:

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