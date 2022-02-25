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Автор Ольга Лебедева

МОК осудил Россию за нарушение Олимпийского перемирия

Спорт

Международный олимпийский комитет осудил то, что он назвал "нарушением Россией Олимпийского перемирия, которое призвано обеспечить мирную обстановку во время Игр".

МОК осудил Россию за нарушение Олимпийского перемирия

В заявлении,опубликованном на сайте МОК, говорится, что его президент Томас Бах повторил призыв к миру, который он сделал во время церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

"Соблюдайте свою приверженность этому Олимпийскому перемирию. Дайте миру шанс", — сказал Бах во время церемонии открытия, напоминает МОК.

Перемирие, начавшееся за семь дней до начала Игр в Пекине 4 февраля, продлевается на семь дней после даты закрытия Паралимпийских игр 13 марта. Резолюция о перемирии была принята в декабре Генеральной Ассамблеей ООН консенсусом всех 193 государств-членов ООН, включая Российскую Федерацию.

Теперь же МОК заявил, что глубоко обеспокоен безопасностью олимпийского сообщества на Украине "после вторжения России".

"Олимпийский комитет создал целевую группу для пристального мониторинга ситуации и координации гуманитарной помощи членам олимпийского сообщества на Украине, где это возможно", — говорится в сообщении.

По данным МОК, традиция перемирия насчитывает более 3000 лет. Она появилась, когда древние греки основали "экехирию", чтобы позволить Играм проходить, несмотря на конфликты между греческими городами-государствами.

К слову, пока МОК переживает за безопасность спортсменов на Украине, другая международная организация эвакуирует своих сотрудников:

ОБСЕ эвакуирует своих наблюдателей из Украины: стало небезопасно

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Автор: Ольга Лебедева
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