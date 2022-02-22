Сборная России по художественной гимнастике не будет участвовать на этапе Гран-при в Киеве. Такое сообщение сделала главный тренер команды, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
"В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет", — сообщила Винер-Усманова, слова которой передаёт РИА Новости.
По этой же причине ранее польский министр спорта Камиль Бортничук предложил сыграть стыковой матч против сборной России в рамках чемпионата мира по футболу на нейтральной территории, из соображений безопасности после признания РФ независимости ЛНР и ДНР.
Ранее, 21 февраля, глава РФ Владимир Путин принял решение о признании суверенитета ДНР и ЛНР после соответствующей просьбы их лидеров. 22 февраля обе стороны подписали соглашение о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве.
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