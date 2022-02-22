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Автор Дмитрий Плотников

Лыжник из Финляндии отморозил пенис во время марафона на Олимпийских играх-2022

Спорт

Дистанцию лыжного марафона на Олимпиаде-2022 в Пекине организаторы решили сократить с 50 до 30 км из-за сильного мороза и ветра. Предпринятая мера не спасла от травм - лыжник из Финляндии Реми Линдхольм финишировал с неприятным повреждением, спортсмен отморозил пенис.

Лыжник из Финляндии отморозил пенис во время марафона на Олимпийских играх-2022

Как рассказал финский лыжник после гонки, низкая температура и пронизывающий ветер привели к тому, что после финиша пришлось пользоваться грелкой для отогревания детородного органа. Линдхольм признался, что подобное с ним происходит не первый раз, такое же обморожение было диагностировано у него на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), пишет Championat.ru.

«Это было одно из худших соревнований в моей карьере. Я просто боролся, - рассказал спортсмен. - Когда части тела начали согреваться, боль была невыносимой».

Несмотря на сложные погодные условия, российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль на марафонской дистанции. Всего спортсмен принёс три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды в копилку российской сборной.

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Автор: Дмитрий Плотников
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