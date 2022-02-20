Известный журналист и популярный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально высказался после поражения российской хоккейной сборной от команды Финляндии в финале Олимпийских игр в Пекине.
По мнению Губерниева, нашей сборной не хватило мастерства,
"Финляндия победила по делу. Играли лучше нас. В хоккей в атаке на этом турнире Россия не играла. Вратарь классный, стелились, по самоотдаче вопросов нет. С таким хоккеем Олимпиаду не выигрывают", — цитирует комментатора "Чемпионат".
Журналист признался, что у него есть вопросы к главному тренеру Алексею Жамнову, однако понятно, что он исходил из состава команды из игроков КХЛ, а итог как раз и отразил уровень лиги.
"Почти весь финал нас возили — ни отдать, ни принять. Заслуженное серебро, но к игре масса вопросов", — подытожил Губерниев.
Утром в Пекине на арене "Центральный" закончился финал мужского олимпийского турнира по хоккею, где встречались сборные России и Финляндии. Матч закончился победой скандинавских хоккеистов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
Россияне не могут переиграть Финляндию на ОИ с 1998 года. Кстати, финны в финале нанесли на 14 бросков больше нас.
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