Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев очень недвусмысленно высказался о результативности сборной России по хоккею на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Эмоционально отреагировал Губерниев на вторую пропущенную нашей сборной шайбу в матче с финнами в финале Олимпиады.
"Блин, ну если почти весь турнир по одной шайбе забивать, откуда в финале результативность появится? Вперёд, вперёд! На штурм, на слом!" — пишет Губерниев в своём Телеграм-канале.
Напомним, сегодня утром на Олимпиаде закончился турнир у хоккеистов. В нервном матче одержала команда сборной Финляндии - 2:1. Подшефные Алексея Жамнова стали серебряными призёрами Олимпийских игр.
До финала в Пекине Россия являлась действующим олимпийским чемпионом по хоккею.
А накануне завершился матч за третье место. Во встрече словаков и шведов солировала одна команда и со счетом 4:0 победила сборной Словакии. Таким образом на пьедестал зимней Олимпиады-2022 поднимутся сборные Финляндии, России и Словакии.
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