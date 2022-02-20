Губерниев резко высказался о результативности сборной России по хоккею

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев очень недвусмысленно высказался о результативности сборной России по хоккею на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Эмоционально отреагировал Губерниев на вторую пропущенную нашей сборной шайбу в матче с финнами в финале Олимпиады.

"Блин, ну если почти весь турнир по одной шайбе забивать, откуда в финале результативность появится? Вперёд, вперёд! На штурм, на слом!" — пишет Губерниев в своём Телеграм-канале.

Напомним, сегодня утром на Олимпиаде закончился турнир у хоккеистов. В нервном матче одержала команда сборной Финляндии - 2:1. Подшефные Алексея Жамнова стали серебряными призёрами Олимпийских игр.

До финала в Пекине Россия являлась действующим олимпийским чемпионом по хоккею.

А накануне завершился матч за третье место. Во встрече словаков и шведов солировала одна команда и со счетом 4:0 победила сборной Словакии. Таким образом на пьедестал зимней Олимпиады-2022 поднимутся сборные Финляндии, России и Словакии.